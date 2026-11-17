U19 Millî Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur son maçında Lihtenştayn'ı 11-2 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 21. dakikada Hasan Yakub İlçin, 48, 53, 63, 68 ve 85. dakikalarda Thierry Darnel Karadeniz, 60. dakikada Utku Kurtal, 69. dakikada Yunus Ünal, 81. dakikada Vatan Oğuz Özcan, 88. dakikada Emin Ertuğ Torunoğulları ve 90+2. dakikada Erk Arda Aslan kaydetti. Lihtenştayn'ın gollerini ise 29 (P) ve 41. dakikalarda Erjon Memaj attı.

Bu sonucun ardından puanını 6 yapan U19 Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı.

Grubumuzun diğer maçında Estonya, Slovakya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından üç maçta üç galibiyet alan Estonya A Ligi'ne yükseldi.