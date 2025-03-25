U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig son maçında Romanya U20 ile karşı karşıya geldi. Stadionul Eugen Popescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı U20 Milli Futbol Takımı 3-1 kaybetti.
Romanya'da 40'ıncı dakikada Vulturar topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Romanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar 57'nci dakikada Yusuf Sertkaya'nın attığı golle skoru eşitledi. Maçın son bölümünde 86'ncı dakikada Radulescu ve 89'uncu dakikada Pop'un kaydettiği golle Romanya maçı 3-1 kazandı.
Bu mağlubiyetle U20 Elit Lig'de 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, U20 Elit Lig'i 2 puan ile son sırada tamamladı.