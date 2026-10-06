Uber Technologies, ABD merkezli kurumsal yemek ve catering platformu ezCater'ı satın almak üzere 2,3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Satın alma bedelinin tamamı nakit olarak ödenecek.

140 BİNDEN FAZLA RESTORAN

ABD genelinde faaliyet gösteren ezCater, işletmelere 140 binden fazla restorandan yemek siparişi verme imkanı sunuyor. Platform, toplantılar, etkinlikler ve düzenli catering ihtiyaçları için hizmet verirken, aynı zamanda şirketlerin yemek siparişlerini ve harcamalarını yönetmelerine olanak tanıyan araçlar da sunuyor. EzCater, 7/24 müşteri desteği de sağlıyor.

UBER EATS VE UBER FOR BUSINESS İLE BİRLEŞECEK

Uber, anlaşmayla ezCater'ın catering ve B2B hizmet deneyimini, Uber Eats'in küresel erişimi ve Uber for Business'ın kurumsal müşteri ağıyla birleştirerek kurumsal yemek hizmetlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, satın almanın restoranlara daha büyük siparişler ve yeni müşterilere erişim imkanı sunacağını, kuryeler için ise yeni gelir fırsatları yaratacağını belirtti.