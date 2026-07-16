Uber'in, Alman çevrim içi yemek teslimat şirketi Delivery Hero'yu yaklaşık 12,5 milyar euro değerinde bir anlaşmayla satın alma için masaya oturacağı aktarıldı. Bu hamle 14,34 milyar dolara denk geliyor.

Yemeksepeti'nin de sahibi olan Delivery Hero, salı günü yaptığı açıklamada, Uber ile olası bir satın alma teklifi konusunda ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Yemeksepeti Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara (güncel kurla 27,7 milyar lira) satın alınmıştı.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Financial Times’ın haberine göre iki şirket arasında mayıs ayından bu yana süren pazarlıklarda son viraja gelindi. Uber’in daha önce Delivery Hero için sunduğu hisse başına 38 Euro’luk teklif, yatırımcılar tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti. Masadaki yeni teklifin ise hisse başına yaklaşık 41 Euro seviyesine yükseltildiği belirtiliyor.

Yaklaşık 11,6 milyar Euro piyasa değerine sahip olan Almanya merkezli Delivery Hero, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada Uber ile ileri aşamada satın alma görüşmeleri yürüttüğünü doğrulamıştı.

REKABET ENGELİNE KARŞIN "YEMEKSEPETİ" FORMÜLÜ

Satın almanın gerçekleşmesiyle Uber Eats; Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’daki pazar payını ciddi oranda büyütecek. Ancak iki şirketin birçok bölgede doğrudan rakip olması, küresel rekabet otoritelerinin sıkı bir inceleme başlatmasını kaçınılmaz kılıyor.

Delivery Hero, bu olası rekabet engellerini aşmak ve onay sürecini hızlandırmak için operasyonlarının bir kısmını elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda şirketin, Türkiye’deki köklü markası Yemeksepeti’ni ve Avrupa’daki bazı faaliyetlerini bir yatırım şirketine satmayı planladığı belirtiliyor. Böylece Uber ile oluşabilecek pazar çakışmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DAHA ÖNCE DE SATIN ALMALAR GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Bu hamle, Uber’in son dönemde Türkiye pazarında attığı stratejik adımların devamı niteliğinde. Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, kısa süre önce Uber’in, Getir’in çevrimiçi yemek ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarının tek kontrolünü devralmasına onay vermişti.

Türkiye’ye toplamda 500 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunan Uber, daha önce de Trendyol Go’yu bünyesine katarak pazardaki iddiasını ortaya koymuştu.

Yemeksepeti’nin olası satışı ve Delivery Hero anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte, Türkiye ve dünya genelindeki hızlı teslimat pazarında kartlar yeniden dağıtılacak.