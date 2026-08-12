Teknoloji dünyasında dikkat çeken satış işlemi yaşandı. Uber, otonom teslimat robotları geliştiren Serve Robotics’teki tüm hisselerini sattığını duyurdu.

Bloomberg tarafından ortaya çıkarılan düzenleyici dosyalara göre bu satış, Uber’in 2025’ten itibaren kademeli olarak azalttığı yatırımların nihai noktası oldu.

Verilere göre Uber’in Serve Robotics’ten çıkış süreci bir yıldır devam ediyordu. Düzenleyici kurumlara sunulan belgeler, bu büyük taksi ve teslimat hizmetinin 2025 yılı boyunca şirketteki hissesini kademeli olarak azalttığını gösteriyor. Buna rağmen son satış, robotik girişimi için beklenmedik oldu ve şirket bundan ancak resmî açıklamanın ardından haberdar oldu.

2020 YILINDA DEV SATIN ALMA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Serve Robotics, bir dönem Postmates’in iştiraki olan Postmates X temelinde kurulmuştu. Uber, Postmates’i 2020 yılında 2,65 milyar dolara satın aldıktan bir yıl sonra bu robotik birim ayrı ve bağımsız bir şirket olarak ayrıldı.

İlk süreçte Uber sade bu girişimi desteklemekle kalmadı, 2022'de kaldırımlarda hareket eden teslimat robotları için stratejik bir sözleşme de imzaladı.

Taraflar iş birliğini daha da genişleterek Mayıs 2023’te ABD’deki çeşitli pazarlarda Uber uygulaması üzerinden 2000’e kadar Serve robotunu faaliyete geçirmeyi planlamıştı. Ancak zamanla iki şirket, iş yapma ve büyüme stratejileri açısından birbirinden uzaklaşmaya başladı.

MALİ SORUNLAR YÜZ GÖSTERDİ

Serve Robotics’in kurucusu ve CEO’su Ali Kashani, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına yönelik toplantısında konuyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Kashani’ye göre 2022’nin ilk çeyreğinden bu yılın başına kadar Uber üzerinden gerçekleştirilen teslimat hacmi art arda 17 çeyrek boyunca yükseldi.

Fakat ikinci çeyrekte robot kullanımının beklenenden düşük olması sebebiyle bu olumlu trend ilk defa tersine döndü.

Kashani, iki şirket arasında ortak otonom filonun genişletilmesi, filonun koordinasyonu ve satıcıların entegrasyonu gibi operasyonel modeller konusunda farklı görüşler bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda, başka bir yemek teslimatı ortağıyla gerçekleştirilen iş hacminin tek bir çeyrekte yaklaşık yüzde 50 arttığı aktarıldı.

Bu anlaşmazlıklar ve iş yönlerindeki farklılıklar sebebiyle Serve Robotics, 2027’nin başında bitecek Uber ortaklık sözleşmesini uzatmayı planlamıyor. Uber ise şu ana kadar durumla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.