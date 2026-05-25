Dünya çapında ulaşım ve teslimat ağını genişletmek isteyen Uber, Avrupa pazarındaki en büyük operasyonu için düğmeye bastı. Uber yönetimi, Alman yemek teslimat devi Delivery Hero’yu bünyesine katmak için hisse başına 33 euro seviyesinde bir teklif paketi hazırladı. Sektör kaynakları, ilk teklifin ardından Uber’in masadaki rakamı artırabileceğine dikkat çekiyor.

RESMİ DOĞRULAMA GELDİ

Hafta sonu hareketli saatler geçiren Delivery Hero (DHER.DE) yönetimi, Uber’den (UBER.N) gelen resmi satın alma teklifini doğruladı. Yapılan açıklamaya göre Uber, Alman şirketin hisselerine 33 euro (yaklaşık 38,29 dolar) değer biçti. LSEG verileri incelendiğinde bu rakamın, şirketin cuma günkü borsa kapanış fiyatının hemen altında kalması, yatırımcılar arasında "teklif yükselecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

UBER ZATEN EN BÜYÜK HİSSEDARI

Aslında bu dev satın alma girişimi bir gecede yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta Uber, Delivery Hero’daki payını %7’den %19,5 seviyesine çıkararak şirketin en büyük hissedarı unvanını almıştı. Uber'in halihazırda elinde bulundurduğu payın piyasa değeri 1,7 milyar euroyu buluyor.

DELIVERY HERO'DA YÖNETİM KRİZİ VE İSTİFA

Satın alma sürecinin arka planında şirket içi bir yönetim krizi de yatıyor. Grubun CEO’su Niklas Oestberg, büyük hissedarların "stratejik inceleme" baskılarına dayanamayarak geçtiğimiz hafta istifa kararı aldığını açıklamıştı. Yaşanan bu boşluk, Uber’in satın alma operasyonunu hızlandırması için uygun bir zemin oluşturdu.

PİYASALARIN GÖZÜ CUMARTESİ TOPLANTISINDA

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Uber yönetim kurulu, cumartesi günü özel bir gündemle bir araya geldi. Toplantının ana maddesi, bazı büyük hissedarların "yetersiz" bulduğu 11,5 milyar euroluk toplam değerleme teklifinin revize edilmesiydi.

Satın alma haberlerinin Bloomberg tarafından duyurulmasının ardından Uber hisseleri %1,6 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör uzmanları, bu birleşmenin gerçekleşmesi durumunda Avrupa ve ABD pazarında tekelleşme tartışmalarının alevlenebileceğini öngörüyor.