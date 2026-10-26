İsviçre'nin en büyük bankası UBS ile hükümet arasındaki sermaye kuralları anlaşmazlığı, binlerce çalışanın işini kaybetmesi riskini gündeme getirdi. İsviçre Banka Çalışanları Birliği (SBPV), bankanın genel merkezini başka ülkeye taşıması, satılması veya başka bir kuruluşla birleşmesi durumunda İsviçre'de 10 bin ila 12 bin kişinin işini kaybedebileceği uyarısını parlamenterlere iletti.

UBS'nin ülkede yaklaşık 34 bin çalışanı bulunuyor. Birliğin hesaplamasına göre olası kayıp, bu çalışanların yaklaşık yüzde 29 ila yüzde 35'ine karşılık geliyor. Ancak 12 bin kişilik istihdam kaybı kesinleşmiş bir gelişme değil, birliğin değerlendirdiği en kötü senaryo. Banka da İsviçre'den ayrılma kararı almış değil.

16 MİLYAR DOLARLIK EK SERMAYE TARTIŞMASI

Anlaşmazlığın merkezinde UBS'nin yurt dışındaki iştirakleri için bulundurması gereken sermaye yer alıyor. İsviçre parlamentosunun üst kanadı, eylül ayında bu iştiraklerin yüzde 90 oranında birinci kuşak çekirdek sermayeyle (CET1) desteklenmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

UBS, 23 Eylül'deki açıklamasında düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde yaklaşık 16 milyar dolar ek çekirdek sermaye bulundurması gerekeceğini bildirdi. Banka, aynı yıl açıklanan diğer düzenlemelerin getirdiği yaklaşık 2 milyar dolarlık ek yükümlülükle birlikte yeni kuralların uluslararası rekabet gücünü zayıflatacağını savunuyor.

Yönetim, UBS'nin İsviçre'de kalmasını istediğini daha önce birçok kez açıkladı. Buna karşılık, sermaye kurallarının ağırlaşması halinde merkezin yurt dışına taşınması veya başka bir finans kuruluşuyla birleşilmesi seçenekleri için hazırlık yapıldığına ilişkin haberler de gündeme geldi. Bazı büyük hissedarların taşınmayı desteklediği belirtiliyor. Henüz açıklanmış bir taşınma kararı ya da kesinleşmiş birleşme anlaşması bulunmuyor.

MEVCUT 3 BİNLİK AZALTIM PLANINDAN AYRI BİR RİSK

Çalışan birliğinin uyarısı, UBS'nin Credit Suisse'i devralmasının ardından yürüttüğü yeniden yapılanma sürerken geldi. Banka, birleşme süreci kapsamında İsviçre'de birkaç yıla yayılacak yaklaşık 3 bin kişilik personel azaltımı öngörüyor.

UBS, bu azaltımı mümkün olduğunca doğal çalışan devri, erken emeklilik ve dışarıdan alınan bazı hizmetlerin yeniden banka bünyesine taşınması yoluyla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Birliğin dile getirdiği 10 bin ila 12 bin kişilik olası kayıp ise mevcut entegrasyon planından ayrı bir risk olarak değerlendiriliyor.

ÇALIŞANLARDAN PARLAMENTOYA UZLAŞMA ÇAĞRISI

İsviçre parlamentosunun alt kanadındaki ilgili komisyonun, yurt dışı iştiraklere yönelik sermaye yükümlülüklerini ele alması bekleniyor. Görüşmelerde finansal sistemin olası bir banka krizine karşı korunması ile UBS'nin uluslararası rekabet gücünün sürdürülmesi arasında denge aranacak.

Çalışan birliği, milletvekillerinden istihdamı koruyacak uygulanabilir bir uzlaşma talep etti. UBS ise mevcut öneriyi aşırı bulduğunu belirtirken İsviçre'deki varlığını sürdürmek istediğini vurguluyor.