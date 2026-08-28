Kıdemli emtia stratejisti Jeff Currie’nin emtiadaki yükseliş dalgasına dikkat çekmesinin ardından UBS Stratejisti Sagar Khandelwal da benzer bir değerlendirmede bulunarak altın ve emtiada yeni hedef seviyelerini açıkladı.

Altın tahminini yükselten bankacılık devi, müşterilerine emtia yükseliş döngüsüne karşı pozisyon almaları yönünde tavsiyede bulundu.

Khandelwal; elektrifikasyon, artan elektrik talebi, yapay zeka altyapı harcamaları, devam eden arz kısıtları ve yetersiz yatırımların reel varlıklarda sürdürülebilir bir yükseliş yarattığını vurguladı. Emtianın portföyleri enerji kesintilerine ve yükselen enflasyona karşı zırhlarken getiri de sağlayabileceği ifade edildi.

PORTFÖYLE ALTIN BULUNDURUN

UBS Stratejisti Sagar Khandelwal, enflasyonun hisse senetleri ve tahvillere zarar verdiği dönemlerde emtianın hem kazanç sağladığını hem de bir kalkan görevi gördüğünü söyledi. Emtia fiyatlarının diğer yatırım araçlarından farklı hareket ettiğini belirten uzman, bu durumun para kaybı riskini azalttığını vurguladı.

Khandelwal; yatırımcılara sadece tek bir alana bağlı kalmayıp altın, petrol, sanayi metalleri ve tarım ürünlerine bir arada yatırım yapmalarını tavsiye etti. Piyasadaki hızlı değişimlere karşı paranızı sürekli takip edip doğru yönetmenin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Altın tarafında ise enflasyon endişelerinin azalması ve faiz artışı beklentilerinin düşmesiyle yeniden tırmanış başladı. Merkez bankalarının altın alımları, dolardan uzaklaşma ve küresel borç krizlerinin önümüzdeki 1 yıl boyunca altın fiyatlarını güçlü tutması bekleniyor.

Petrol tarafında ABD ile İran arasındaki gerginlik ve sınırlı üretim, fiyatları yukarı çekerek yatırımcıyı enflasyondan koruyor. Bakır gibi sanayi metalleri ise yapay zeka ve elektrikli araç teknolojilerine yapılan yatırımlar sayesinde değer kazanmaya devam ediyor.

UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Yükselen beklentiler doğrultusunda altın tahminini güncelleyen UBS, altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4 bin 400 dolara, Aralık'ta 4 bin 600 dolara, Mart 2027'de 5 bin dolara ve Haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ulaşacağını öngördü. Banka, uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken kısa vadede fiyatların 3 bin 850 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Altın, Ocak ayında 5 bin 500 doların üzerine çıktıktan sonra sert düşerken 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. UBS, piyasaların bu yıl yeni Fed faiz artırımları ihtimalini fiyatlamasının ve yatırım talebindeki zayıflığın kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI TALEBİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre külçe ve madeni para talebi ikinci çeyrekte 307 tona geriledi. Bu kalemde talep önceki iki çeyreğin her birinde 400 tonun üzerinde bulunuyordu. Tezgâh üstü işlemler hariç yatırım talebi, altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkışların etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

Maden üretimi 948 tondan 966 tona yükselirken, geri dönüştürülmüş altın arzı ilk çeyrekteki 374 tondan 326 tona geriledi. Buna karşın merkez bankalarının altın alımları ikinci çeyrekte 289 tona, yılın ilk yarısında ise yaklaşık 345 tona ulaştı. İlk yarıdaki alımlar yıllıklandırılmış olarak yaklaşık 700 tonluk bir hıza işaret etti.

KISA VADELİ GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

UBS, altının 4 bin doların üzerinde kalabilmesi için yatırım girişlerinin toparlanması ve merkez bankası alımlarının çeyreklik yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Banka, Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirimlerine başlamasının reel getirileri ile altın tutmanın fırsat maliyetini azaltarak yatırım talebini yeniden canlandırabileceğini değerlendirdi.

UBS, 3 bin 850 dolara yönelik olası kısa vadeli düşüşün daha geniş bir ayı piyasasının işareti değil, uzun vadeli yatırımcılar için portföyleri zırhlama ve giriş yapma fırsatı olabileceğini bildirdi.

Enerji ve sanayi metallerinde de arz kısıtları nedeniyle olumlu görünüm devam ederken Quantix Emtia Endeksi'nin Haziran sonundan bu yana yüzde 22,5'ten fazla değer kazanması rallinin geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.