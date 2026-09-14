İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Bankanın yayımladığı son rapora göre ons altının 2027 yılında 5 bin 400 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

ARALIK AYINDA 4 BİN 600 DOLAR BEKLENTİSİ

UBS, yaklaşık 4 bin 300 dolar seviyesinde bulunan ons altının yıl sonuna doğru yeniden toparlanacağını öngörüyor. Bankanın tahminine göre ons altın aralık ayında 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabilir. Raporda 2027 yılı için de kademeli bir yükseliş senaryosu çizildi. Mart ayında 5 bin dolar, haziranda 5 bin 200 dolar ve eylülde 5 bin 400 dolarlık ons altın fiyatı öngörüldü.

GRAM ALTIN İÇİN 8 BİN 442 LİRA HESABI

UBS'nin ons altın tahmini ve 48,62 seviyesindeki dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altının 8 bin 442 liraya ulaşabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut 6 bin 700 lira seviyelerine kıyasla gram altında yaklaşık 1.742 liralık yükseliş yaşanacak.

ALTINDAKİ DALGALANMA SÜRÜYOR

Jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Orta Doğu kaynaklı haber akışı, altın fiyatlarında oynaklığın devam etmesine neden oluyor. Ağustos sonunda gram altının 7 bin lirayı, ons altının ise 4 bin 600 doları aşmasının ardından başlayan geri çekilme yaklaşık üç haftadır devam ediyor.

Yaşanan düşüşle birlikte yatırımcıların altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğine ilişkin beklentileri de güçlenirken, UBS'nin raporu uzun vadede yükseliş senaryosunun korunduğuna işaret etti.