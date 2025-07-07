Patterson, 2023 Temmuz’unda verdiği öğle yemeğinde bireysel Beef Wellington porsiyonlarına ölümcül “death cap” mantarları ekleyerek üç kişinin ölümüne, bir kişinin ise ölümden dönmesine sebep oldu. Mahkemede, ölenlerle arasında sevgi dolu bir ilişki olduğunu, hayatındaki zorluklarda onların desteğini gördüğünü söyledi.

Avustralyalı ünlü ceza avukatı Nicholas Papas, sanığın kendi ifadesiyle savunma yapmasının nadir bir strateji olduğunu belirterek, bu kararın jürinin dikkatini doğrudan sanığa çektiğini ifade etti. Patterson’ın kararı sonrası savcı Nanette Rogers tarafından beş gün boyunca sorgulandığı ve bu süreçte sık sık detaylarda gerilim yaşandığı kaydedildi.

Patterson, ölümcül mantarları yemeğe yanlışlıkla eklediğini, kendisinin yemeği yediğinde ise yeme bozukluğu nedeniyle hayatta kaldığını iddia etti. Ancak jüri, bu ifadeyi güvenilmez bularak reddetti. Yargıç Christopher Beale, jürinin suçluluk kararı verebilmesi için bu ifadeyi tamamen reddetmesi gerektiğini belirtmişti.

YEMEKTE NE OLMUŞTU?

29 Temmuz 2023’te Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Leongatha kasabasında verilen öğle yemeğine beş kişi davet edildi, ancak ev sahibi Erin Patterson’ın eski eşi Simon Patterson son anda katılmaktan vazgeçti. Masada Simon’ın anne ve babası Don ve Gail Patterson ile teyzesinin eşi Ian ve Heather Wilkinson yer aldı. Yemekten birkaç saat sonra dört konuk, mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Gail ve Heather 4 Ağustos’ta, Don ise ertesi gün karaciğer nakline rağmen yaşamını yitirdi. Ian Wilkinson ise haftalar süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatta kalmayı başardı.

'MANTARLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Patterson, mantarları önce yerel bir süpermarketten aldığını, daha sonra Melbourne’daki bir Asya bakkalından aldığını iddia etti. Ancak 2023’te yapılan aramalarda bu mantarların satıldığına dair kanıt bulunamadı. Patterson, mahkemede mantarları toplamış olabileceğini ama tam olarak nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

Ayrıca, mide küçültme ameliyatı için yakınlarının desteğini almak amacıyla kanser olduğunu yalan söylediğini, ameliyatı yaptıracağını söylediği kliniğin ise bu işlemi hiç yapmadığının ortaya çıktığını ifade etti.

Mahkemede motive dair bir neden sunulmazken, Avustralya yasalarına göre cinayet davasında savcılığın bir sebep ispat etme zorunluluğu bulunmuyor. Patterson’ın cezası ilerleyen bir tarihte verilecek ve suçlarının gerekçeleri bu duruşmada değerlendirilecek.

ÇALKANTILI BİR EVLİLİĞİ VARMIŞ

Mahkeme sırasında Patterson’ın geçmişine dair detaylar da ortaya çıktı. Melbourne’da akademisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Patterson’ın çalkantılı bir evlilik süreci yaşadığı ve kilo sorunları ile düşük özgüvenle mücadele ettiği ifade edildi. Kendi ifadesinde, evlendiği gün ebeveynlerinin Rusya’da bir trende olduklarını belirterek aile ilişkilerindeki gerilime dikkat çekti.