İspanya ve Portekizde pazartesi günü yaşanan yaygın elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Elektrik kesintileri aynı zamanda Fransa ve Belçika'yı da etkiledi.

Elektrik kesintisi nedeniyle İspanya'nın 5 nükleer reaktörü, güvenlik sebebiyle üretimi kesti. Reaktör binalarının elektrik sistemlerinin hala çalıştığı belirtildi.

İspanya’da ulusal düzeyde yaşanan elektrik kesintisi, demiryolu ulaşımını felç etti. Ülkenin önde gelen demiryolu şirketlerinden REN, saat 12.30 itibarıyla tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

REN, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric dağında çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiğini söyledi.

İspanya'da binlerce metro yolcusu, karanlık tünellerden çıkışlara doğru yürümek zorunda kaldı. Acil durum jeneratörlerinin devreye girmesiyle kaosun büyümesi engellendi.

Şirket yetkilileri, elektrik kesintisi nedeniyle hiçbir trenin hareket etmediğini ve yeni kalkışların da yapılamadığını belirtti. RENFE, yolculara gelişmelerin yakından takip edildiğini ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu esnada Portekiz ve İspanya'da internet tamamıyla kesildi. Netblocks verilerine göre kablo internet hala sağlanamadı. İspanyol elektrik dağıtım şirketleri, bazı bölgelerde enerji dağılımının yeniden sağlandığını aktardı.

İSPANYOL BAŞBAKAN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İspanya'da yaşanan ulusal elektrik kesintisinin ardından, ülke yönetimi harekete geçti. İspanyol radyosu Cadena SER'in haberine göre, Başbakan ve Enerji Bakanı, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere ülkenin ulusal elektrik operatörü Red Eléctrica'ya doğru yola çıktı.

İspanyol basını El Pais'in haberine göre İspanya hükümeti, elektrik dağıtım şirketi Red Electrica ile acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Portekiz'de resmi kaynaklar yerel medyaya kesintinin ülke çapında olduğunu söylerken, İspanya'dan da benzer haberler geliyor. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, telekomünikasyon da etkilendi.

Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi.

Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.