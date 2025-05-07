Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti etmesi aynı gün MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında evinden dışarı çıkmayan Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye gelecek.
99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.
Dün Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli bugün de Meclis mesaisine başlıyor.
NE OLMUŞTU?
Partisinin grup toplantısı olduğu gün 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarı ziyareti sırasında görüntülenmişti.
Bahçeli 4 Nisan'da Bahçeli, kabristan ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katıldı. 4 Nisan'da Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde makam koltuğunda çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı.