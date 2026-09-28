İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında, çok sayıda iş insanın mal varlıklarına tedbir getirildi.
Savcılık tarafından yetkili kurumlara gönderilen yazıda 46 şirket, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' kararı alınırken, ikinci bir ek yazı ile şirket ve yatırım fonları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında çoğunluğu iş insanlarından oluşan 42 kişi hakkında verilen kısıtlama kararları ise aynı şekilde devam edecek. Savcılığın talebi üzerine mal varlığı işlemlerine kısıtlama getirilenler arasında en dikkat çeken isim ise Astor Enerji'nin patronu iş insanı Feridun Geçgel oldu.
ÜÇ AY ÖNCE MİLYARDERLER LİSTESİNİN ZİRVESİNDEYDİ
Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Forbes Dergisi'ne göre haziran ayında 5 milyar 300 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilmişti.
Borsa İstanbul'da yaşanan çalkantılar ve şirket hisselerindeki düşüşlerin ardından Geçgel'in serveti 3,4 milyar dolara kadar gerilerken, Geçgel'in sahibi olduğu taşınmazların, araçların ve maddi varlıkların transferi ikinci bir emre kadar savcılığın onayına tabi tutuldu.
Savcılık, 42 isim hakkında şu kısıtlama kararlarının uygulanmasını istedi:
1 -Kurumunuz ve üye kuruluşlarınız nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından gerekli tedbirlerin alınması,
2 - Söz konusu kişilerce bu nitelikte bir işlem talebinde bulunulması hâlinde, işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığımızın görüşünün alınması ve Başsavcılığımıza görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlerinize/üye kuruluşlarınıza bildirilmesi,
3 - Özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden Başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi,
4 - Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından işbu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ile duyuru yapıldığına dair bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi,
5 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespiti ile kayıtlı varlıkların listesinin Başsavcılığımıza gönderilmesi ve bu varlıklar üzerinde yapılacak işlemler bakımından yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentler doğrultusunda işlem yapılması,
6 - İlgili kişilerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulması,
7 - Listede kimlik bilgileri yer alan kişilerin, yukarıda (1) numaralı bentte sayılan malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler yönünden, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ilişkin bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi
Mal varlıkları hakkında kısıtlama kararı verilen 42 isim şu şekilde:
1. MUHAMMED YARIZ
2. SERDAR TURHAN
3. ABDULLAH ERCAN
4. MELİS SANDAL
5. EMRULLAH ERCAN
6. ÖMER BEDİR ÇETİNEL
7. MUSTAFA DEDİK
8. HAKAN YILDIZ
9. ERDİN ÖZEL
10. ENVER GEÇGEL
11. İSMET ÖĞÜT
12. TARZAN TARIK SARVAN
13. TOLGA AYDİN
14. EZGİ KAYA
15. BURHAN TUNÇ ÖZKAN
16. MEHMET SELÇUK AKSOY
17. TURGAY CEYLANİ
18. RIZA KANDEMİR
19. CENGİZ AVCI
20. FURKAN TALAY
21. METEHAN ÜLGENER
22. ALİ YILDIZ
23. KAZİM KOCAPINAR
24. HAKAN DIRAVACI
25. ŞEYHMUS YEŞİLMEN
26. ŞADİ TÜRK
27. NİHAT KIRMIZI
28. MAHMUT VURAL ERKOÇ
29. ALİ ACAR
30. HALE ELPE
31. ALİM BİLEN
32. AYŞE GÖKDEMİR
33. ERCAN ÇÖMEZ
34. ÇAĞLAYAN YAĞCI
35. FERİDUN GEÇGEL
36. MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
37. CANER BİNGÖL
38. ENES CAN DEMİR
39. TÜRKER TEKTEN
40. SALİH TUNCER MUTLUCAN
41. EGEMEN SÖNMEZ
42. GÜL AYŞE ÇOLAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında, çok sayıda iş insanın mal varlıklarına tedbir getirildi.
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