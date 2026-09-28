İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında, çok sayıda iş insanın mal varlıklarına tedbir getirildi.



Savcılık tarafından yetkili kurumlara gönderilen yazıda 46 şirket, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' kararı alınırken, ikinci bir ek yazı ile şirket ve yatırım fonları üzerindeki tedbirler kaldırıldı.



Soruşturma kapsamında çoğunluğu iş insanlarından oluşan 42 kişi hakkında verilen kısıtlama kararları ise aynı şekilde devam edecek. Savcılığın talebi üzerine mal varlığı işlemlerine kısıtlama getirilenler arasında en dikkat çeken isim ise Astor Enerji'nin patronu iş insanı Feridun Geçgel oldu.



ÜÇ AY ÖNCE MİLYARDERLER LİSTESİNİN ZİRVESİNDEYDİ



Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Forbes Dergisi'ne göre haziran ayında 5 milyar 300 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilmişti.



Borsa İstanbul'da yaşanan çalkantılar ve şirket hisselerindeki düşüşlerin ardından Geçgel'in serveti 3,4 milyar dolara kadar gerilerken, Geçgel'in sahibi olduğu taşınmazların, araçların ve maddi varlıkların transferi ikinci bir emre kadar savcılığın onayına tabi tutuldu.



Savcılık, 42 isim hakkında şu kısıtlama kararlarının uygulanmasını istedi:



1 -Kurumunuz ve üye kuruluşlarınız nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından gerekli tedbirlerin alınması,



2 - Söz konusu kişilerce bu nitelikte bir işlem talebinde bulunulması hâlinde, işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığımızın görüşünün alınması ve Başsavcılığımıza görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlerinize/üye kuruluşlarınıza bildirilmesi,



3 - Özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden Başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi,



4 - Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından işbu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ile duyuru yapıldığına dair bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi,



5 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespiti ile kayıtlı varlıkların listesinin Başsavcılığımıza gönderilmesi ve bu varlıklar üzerinde yapılacak işlemler bakımından yukarıdaki (1) ve (2) numaralı bentler doğrultusunda işlem yapılması,



6 - İlgili kişilerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulması,



7 - Listede kimlik bilgileri yer alan kişilerin, yukarıda (1) numaralı bentte sayılan malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ile gerçekleştirilen bu tür işlemler yönünden, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması ve bildirime ilişkin bilginin Başsavcılığımıza iletilmesi



Mal varlıkları hakkında kısıtlama kararı verilen 42 isim şu şekilde:



1. MUHAMMED YARIZ

2. SERDAR TURHAN

3. ABDULLAH ERCAN

4. MELİS SANDAL

5. EMRULLAH ERCAN

6. ÖMER BEDİR ÇETİNEL

7. MUSTAFA DEDİK

8. HAKAN YILDIZ

9. ERDİN ÖZEL

10. ENVER GEÇGEL

11. İSMET ÖĞÜT

12. TARZAN TARIK SARVAN

13. TOLGA AYDİN

14. EZGİ KAYA

15. BURHAN TUNÇ ÖZKAN

16. MEHMET SELÇUK AKSOY

17. TURGAY CEYLANİ

18. RIZA KANDEMİR

19. CENGİZ AVCI

20. FURKAN TALAY

21. METEHAN ÜLGENER

22. ALİ YILDIZ

23. KAZİM KOCAPINAR

24. HAKAN DIRAVACI

25. ŞEYHMUS YEŞİLMEN

26. ŞADİ TÜRK

27. NİHAT KIRMIZI

28. MAHMUT VURAL ERKOÇ

29. ALİ ACAR

30. HALE ELPE

31. ALİM BİLEN

32. AYŞE GÖKDEMİR

33. ERCAN ÇÖMEZ

34. ÇAĞLAYAN YAĞCI

35. FERİDUN GEÇGEL

36. MEHMET EMRE ÇAMLIBEL

37. CANER BİNGÖL

38. ENES CAN DEMİR

39. TÜRKER TEKTEN

40. SALİH TUNCER MUTLUCAN

41. EGEMEN SÖNMEZ

42. GÜL AYŞE ÇOLAK



