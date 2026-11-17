Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayların ardından güvenlik kamerası görüntülerini ve şüphelilerin kullandığı güzergâhları inceledi.

Saha çalışmasıyla beş şüpheliyi ve kullandıkları aracı tespit eden polis, şüphelilerin bu süreçte yurt dışına çıktığını belirledi.

AYNI İŞ YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Ekipler, 15 Kasım'da şüphelilerden üçünün yeniden Iğdır'a geldiğini tespit etti. Daha önce hırsızlık yapılan iş yerlerinin tekrar hedef alınabileceğini değerlendiren polis, önlem aldı. Üç şüpheli, tekstil mağazalarından birine geldiklerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlar cezaevine gönderilirken diğer şüpheli serbest bırakıldı.