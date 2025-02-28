İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 18. İstanbul Bienali’nin başlığı ve kavramsal çerçevesi açıklandı. Bienal, Christine Tohmé’nin küratörlüğünde, üç yıla yayılacak ve ilk ayağı 20 Eylül-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“Üç Ayaklı Kedi” başlığı ile düzenlenecek olan bienalin 20 Eylül’de başlayacak ilk ayağı 40’tan fazla sanatçının eserlerini bir araya getirecek. Bienal sergilerine performanslar, gösterimler ve konuşmalardan oluşan bir kamusal program da eşlik edecek. Bu aşamada kendini koruma ve gelecek olasılıkları temalarına odaklanılacak.

Bienalin ikinci ayağında yani 2026 yılında akademik bir yapıya dönüşecek. Yerel inisiyatiflerle işbirliği yapılarak kamusal bir program geliştirilecek.

Bienalin son ayağı ise 2027’de gerçekleşecek ve önceki iki yılın bir araya getirilmesiyle son bir sergi ve atölye programı sunulacak.

105 ÜLKEDEN BAŞVURU

Bienalin ilk ayağı için sanatçılara da bir açık çağrı yapılmıştı. Bu çağrıya 105 farklı ülkeden, 1500’e yakın dosya ile başvuru ulaştı. Küratör tarafından değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından dosya paylaşan tüm sanatçılara Mart ayı sonuna kadar katılım durumlarıyla ilgili bilgi verilmesi hedefleniyor.

İstanbul Bienali Danışma Kurulu’nda akademisyen ve eleştirmen Ahu Antmen, küratör Lydia Gatundu Galavu, sanatçı Gözde İlkin, araştırmacı, küratör ve sanat direktörü Renan Laru-an ile küratör ve müze direktörü Sally Tallant yer alıyor.

Bienal Direktörü Kevser Güler ve küratör Christine Tohmé

TEMANIN ANLAMI

Üç Ayaklı Kedi temasının, bienalin üç yıl sürecek yapısını ve geniş kapsamını simgelediğini belirten küratör Christine Tohmé, temayı şöyle anlattı:

“Üç ayağı üzerinde 2025’ten 2027’ye uzanan 18. İstanbul Bienali, her yönüyle bir kediyi andırıyor. Zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basıyor; sohbetlerden, egzersizlerden ve aralıksız haber akışından beslenen bir ritmi benimsiyor.”

Ücretsiz olarak gezilebilecek olan bu yılki bienalde, sanata dair yeni bakış açıları ve düşünsel sorgulamalar yaratılması hedefleniyor. Bienalin profesyonel ön izlemeleri18–19 Eylül‘de Beyoğlu Spor Kulübü’nde yapılacak.