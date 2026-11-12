Malatya'da, Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaatında taşeron olarak çalışan 16 işçi, 3 aydır ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle, çalıştıkları binanın çatısına çıktı.
Polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalıştı.
Eylem sırasında Akpınar girişinde araç trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.
Uzun süren görüşmelerin ardından çatıdan inmeleri için ikna edilen işçiler, eylemi sonlandırarak binadan indirildi.
İşçiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Malatya'da deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları yoğun olarak sürüyor.