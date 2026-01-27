Küresel yatırımcı, düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek getiri arayışıyla yeniden gelişmekte olan piyasalara yöneliyor. Üç büyük yatırım bankasının ortak tavsiyesiyle “kolay para” rotasında Türkiye bir kez daha öne çıkıyor.

Dünyanın önde gelen yatırım devleri Morgan Stanley, Bank of America ve Citi, gelişmekte olan piyasalarda 2009'dan bu yana görülen en güçlü "carry trade" rallisinin devam edeceğini öngörüyor. Analistlerin favori para birimleri arasında Türk Lirası ön plana çıkıyor.

YATIRIMCI GÖZÜNÜ .GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA DİKTİ

Düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek faizli para birimlerine yatırım yapma stratejisi olan "carry trade", 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Bloomberg tarafından takip edilen ve sekiz gelişmekte olan piyasayı kapsayan endeks, geçen yılki yüzde 18’lik rekor yükselişinin ardından bu yılın ilk günlerinde yüzde 1,3 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının dolar üzerinde baskı oluşturmasıyla birlikte; Morgan Stanley, Bank of America ve Citigroup stratejistleri, 2009’dan bu yana görülen en büyük getirilerin bu yıl da süreceği görüşünde birleşiyor.

TL, EN ÇOK TERCİH EDİLEŞN PARA BİRİMLERİ ARASINDA

Gelişmekte olan piyasalarda sadece kur artışı değil, reel faizlerin yüksekliği de yatırımcıyı cezbediyor. Enflasyondaki düşüş sinyallerine rağmen merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu koruması "sıcak para" akışını hızlandırıyor.

Morgan Stanley Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Bölüm Başkanı James Lord, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Carry trade için para politikasının sıkı olduğu ve merkez bankasının kredibilitesinin yüksek kabul edildiği ülkelere odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. Lord, Brezilya Reali ve Çek Korunası ile birlikte Türk Lirası'nı bu yılın en çok tercih edilen yatırım araçları arasında gösterdi.

CITI VE BOFA'DAN 'DEVAM' SİNYALİ

Latin Amerika para birimleri şu ana kadar listenin başında yer alırken, Brezilya Reali 2026'da şimdiden yüzde 4,3 getiri sağladı. Citi stratejistleri de Brezilya Reali’nin yanı sıra Türk Lirası'nda pozisyon almayı tavsiye ediyor.

Ancak uzmanlar, bu kazançlı sürecin devam etmesi için belirli şartların altını çiziyor. Bank of America (BofA) stratejisti Alex Cohen, carry trade işlemlerinin yüksek performansını sürdürmesi için piyasalardaki oynaklığın (volatilite) düşük kalması gerektiğini vurguladı.

RİSKLER KAPIDA: JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE VOLATİLİTE

2003 yılındaki yüzde 25’lik tarihi rekorun kırılıp kırılmayacağı, doların zayıf seyrine ve gelişmekte olan piyasalardaki sakinliğe bağlı. JPMorgan’ın volatilite endeksinin üç haftanın zirvesine çıkması, yatırımcılar için bir risk sinyali olarak görülüyor. Cohen, jeopolitik risklerin her an tabloyu değiştirebileceği konusunda uyararak, "Eğer oynaklık baskılanmış kalırsa carry trade kazandırmaya devam eder ancak bu bugün için büyük bir 'eğer' sorusu" değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI YATIRIMCI NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR?

Yabancı yatırımcılar, yüksek nominal faizlerin enflasyondaki düşüş beklentisiyle birleşerek güçlü bir reel getiri sunması, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını koruyacağına yönelik mesajlar ve kısa vadede kur oynaklığının sınırlı kalacağı beklentisi nedeniyle Türkiye’yi carry trade işlemleri için öne çıkarıyor.

Küresel ölçekte dolar üzerindeki baskı ve gelişmiş ülkelerde düşük faiz ortamı, yatırımcıyı yüksek getiri sunan piyasalara yönlendirirken; Brezilya ve Meksika gibi alternatiflerde pozisyonların dolması, Türkiye’yi “geç gelen ama cazip” bir durak haline getiriyor. Bu tercihte uzun vadeli yapısal risklerden ziyade, önümüzdeki birkaç ayda elde edilebilecek kısa vadeli faiz kazancı belirleyici oluyor.