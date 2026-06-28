Türkiye'nin en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın 2020 yılında birleşmesi ve Türkiye Sigorta olarak tek bir şirket haline getirilmesinin ardından iktidar, aynı hamleyi bu kez katılım bankaları üzerinde uygulamaya hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmasında Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleştirilerek, yeni bir isimle tek bir banka olarak hizmete alınacağını duyurmuş, bankacılık kulislerini hareketlendiren bu açıklamanın ardından gözler birleşme için belirlenecek tarihe çevrilmişti.





YILIN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK



Son yıllarda katılım bankacılığına yönelik artan ilginin pekiştirilmesi amacıyla teşvik edilecek hamle, 2026 yılının son çeyreğinde bankaların fiilen tek bir çatı altında toplanmasına yol açacak.





Erdoğan, konuya ilişkin 5 Haziran'da yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, Albaraka Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum."



