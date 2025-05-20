Bursa’da, BURULAŞ’a bağlı 2 bin 850 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanarak grevle sonuçlandı.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman ile BURULAŞ yönetimi arasındaki görüşmeler, dün gece yarısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bina’da yapıldı.

Sabaha karşı 04:00 sularında, Yaman, bina önünde bekleyen işçilere seslenerek, 150 gün süren görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ve grevden başka seçenek kalmadığını açıkladı.

Sendikanın çağrısıyla işçiler, sabah 05:00 itibarıyla “Bu iş yerinde grev vardır” pankartlarını BURULAŞ’a bağlı tüm iş yerlerine asmak üzere belediye binası önünden hareket etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, X hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin yapıcı bir tavır sergilediğini ancak sendikanın taleplerinin karşılanmasının imkânsız olduğunu belirtti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ NET MAAŞI 56 BİN 637 LİRA

Bozbey, muadil belediyelere kıyasla en yüksek ücretleri teklif ettiklerini vurgulayarak şu rakamları paylaştı:

“1 Ocak 2025’ten itibaren tren sürücülerine net 73 bin 886 TL, bakım formenlerine net 79 bin 576 TL, şoförlere net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerine net 50 bin 508 TL; 1 Temmuz 2025’ten itibaren ise tren sürücülerine net 84 bin 237 TL, bakım formenlerine net 90 bin 951 TL, şoförlere net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerine net 56 bin 637 TL.”

STAJYERLERLE ULAŞIM SEFERLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Belediye, greve karşı tüm imkanları seferber ettiğini duyurdu. BursaRay’ın yüzde 100 kapasiteyle çalıştığı, grev dışı işçiler ve stajyerlerle ulaşım seferlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca, Özel Halk Otobüsleri’nin de tam kapasite hizmet verdiği açıklandı.