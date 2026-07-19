Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı, siyasette iki aydır süregelen tartışmaların fitilini ateşledi.



5-6 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayının iptaliyle birlikte CHP'nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu atanırken, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in başlattığı kurultay mücadelesi şimdiye kadar sonuç alamadı. Yarın başlayacak adli tatille birlikte Özel ve kurmaylarının bu hafta kuracakları Yeni Parti'yi kamuoyuna açıklamaları beklenirken, Özel'in liderliğini yapacağı parti henüz kurulmadan anketlere damga vurmayı başardı.





Mutlak butlan kararınnın ardından Özgür Özel’in yeni bir parti kuracağı yönündeki beklentiler, peş peşe yapılan üç büyük ankete doğrudan yansıdı. Araştırma sonuçlarında, muhtemel bir seçimde kartların yeniden dağıtılacağı görülüyor.



BirGün'ün derlediği habere göre üç büyük anketin sonuçları şu şekilde:

RAWEST: ÖZEL BİRİNCİ, AKP İKİNCİ

Rawest Araştırma; İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung iş birliğiyle hazırladığı "Mutlak Butlan ve Yeni Parti: Algılar, Kanaatler, Tutumlar" başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 3-10 Temmuz tarihleri arasında, Türkiye genelindeki 20 farklı kentte 1985 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara yeni siyasi senaryolar soruldu.

Kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre, Özgür Özel’in kurması beklenen parti %35,6 ile ilk sıraya yerleşerek en yakın rakibi AKP'ye 7,8 puan fark attı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise %5 baraj sınırında kaldı.

Ankette partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

Özgür Özel'in partisi (Yeni Parti) %35,6

AKP: %27,8

DEM Parti: %8,7

MHP: %7,6

Kılıçdaroğlu CHP'si: %5,1

İYİ Parti: %4,7

Yeniden Refah Partisi: %4,1

Zafer Partisi: %2,8

Anahtar Partisi: %1,9

Diğer: %1,8

GÜNDEMAR: ÖZEL'İN PARTİSİNİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 35'E DAYANDI

Gündemar Araştırma da olası bir erken ya da genel seçim senaryosunu masaya yatırdı. 24-27 Haziran tarihleri arasında 60 ilde toplam 2 bin 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, seçmenlere "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarında, Özgür Özel liderliğindeki yeni oluşumun potansiyel oy oranı %34,9 olarak ölçüldü. Mevcut iktidar partisi AKP %30,4 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti %7, Zafer Partisi %4,9, MHP %4,7 ve İYİ Parti %4,6 oy oranına ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını yürüttüğü CHP ise bu ankette %4,32 seviyesinde kalarak dikkat çekici bir düşüş kaydetti.

METROPOLL: KILIÇDAROĞLU BARAJ ALTINDA

Siyasetin nabzını tutan bir diğer kurum olan MetroPoll Araştırma, Haziran 2026 dönemine ait "Türkiye'nin Nabzı" raporunu yayımladı. 15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında 1165 katılımcıyla yapılan ankette, seçmene doğrudan iki lider üzerinden bir senaryo sunuldu: "Diyelim ki bir sonraki milletvekili seçiminde CHP, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde seçime giriyor; Özgür Özel ise ayrı bir siyasi parti kurarak seçime giriyor. Böyle bir durumda hangi partiye oy verirsiniz?"

"Kararsız, Cevapsız ve Protesto" oylar oransal olarak dağıtıldığında seçmenin net bir şekilde Özgür Özel safına kaydığı gözlemlendi. Ankete göre; Özgür Özel’in yeni partisi %33,8 ile zirvenin sahibi olurken, AKP %27 ile ikinci sırada konumlandı. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise tıpkı diğer anketlerde olduğu gibi %5 sınırını aşamadı.