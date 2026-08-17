İngiltere finans sektöründe yüz yüze hizmet veren geleneksel şubelerin sayısı hızla azalıyor. Müşteri tercihlerinin dijital kanallara kayması nedeniyle dev bankalar radikal kararlar almaya devam ediyor.

Haziran ayında 25 şubesini kapatan Halifax'ın ardından, Eylül ayında Lloyds Banking Group bünyesindeki bankalar ve RBS toplamda 26 lokasyonda hizmeti sonlandıracak. Kapanış kararlarının; şubelerin kullanım oranları, müşteri tercihleri ve bölgedeki alternatif finansal hizmetlerin varlığı incelenerek alındığı bildirildi.

200 HALİFAX ŞUBESİ LLOYDS'A DÖNÜŞÜYOR

Sektördeki dönüşüm sadece şube kapatmalarla sınırlı kalmıyor. Marka konsolidasyonu planı doğrultusunda 2027 yılına kadar yaklaşık 200 Halifax şubesinin Lloyds bünyesine katılması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Lloyds Banking Group Tüketici İlişkileri CEO'su Jas Singh, geçiş sürecinde müşterilerin mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Halifax, Lloyds'a dönüşürken müşterilerimiz sevdikleri tüm hizmetleri koruyacak. Aynı mobil uygulama tasarımı, şubelerdeki tanıdık güler yüzlü personel, hatta hesap numarası ve sıralama kodları (sort code) aynen kalacak."

EYLÜL 2026 KAPANIŞ TAKVİMİ VE ETKİLENEN ŞUBELER

Eylül ayı boyunca kademeli olarak kapısına kilit vuracak şubelerin tam listesi ve tarihleri şu şekilde:

Halifax Şubeleri

8 Eylül: Horsham

9 Eylül: Cannock

10 Eylül: Barrow-in-Furness

23 Eylül: Milton Keynes, Woking

24 Eylül: Guildford, Londra (Camden Town)

28 Eylül: Canterbury, Wimbledon, Kuzey Finchley

29 Eylül: Durham, Ealing Broadway

30 Eylül: Basingstoke, Bury St Edmunds, High Wycombe

Lloyds Şubeleri

23 Eylül: Birmingham (Handsworth), Londra Şehri (Whitechapel High Street), Harrow

24 Eylül: Chelmsford

29 Eylül: Carlisle

RBS (Royal Bank of Scotland) Şubeleri

8 Eylül: Milngavie

9 Eylül: Arbroath

10 Eylül: Douglas Kalesi, Motherwell

16 Eylül: Biggar

17 Eylül: Glasgow (Giffnock)