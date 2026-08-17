İngiltere finans sektöründe yüz yüze hizmet veren geleneksel şubelerin sayısı hızla azalıyor. Müşteri tercihlerinin dijital kanallara kayması nedeniyle dev bankalar radikal kararlar almaya devam ediyor.
Haziran ayında 25 şubesini kapatan Halifax'ın ardından, Eylül ayında Lloyds Banking Group bünyesindeki bankalar ve RBS toplamda 26 lokasyonda hizmeti sonlandıracak. Kapanış kararlarının; şubelerin kullanım oranları, müşteri tercihleri ve bölgedeki alternatif finansal hizmetlerin varlığı incelenerek alındığı bildirildi.
200 HALİFAX ŞUBESİ LLOYDS'A DÖNÜŞÜYOR
Sektördeki dönüşüm sadece şube kapatmalarla sınırlı kalmıyor. Marka konsolidasyonu planı doğrultusunda 2027 yılına kadar yaklaşık 200 Halifax şubesinin Lloyds bünyesine katılması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Lloyds Banking Group Tüketici İlişkileri CEO'su Jas Singh, geçiş sürecinde müşterilerin mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Halifax, Lloyds'a dönüşürken müşterilerimiz sevdikleri tüm hizmetleri koruyacak. Aynı mobil uygulama tasarımı, şubelerdeki tanıdık güler yüzlü personel, hatta hesap numarası ve sıralama kodları (sort code) aynen kalacak."
EYLÜL 2026 KAPANIŞ TAKVİMİ VE ETKİLENEN ŞUBELER
Eylül ayı boyunca kademeli olarak kapısına kilit vuracak şubelerin tam listesi ve tarihleri şu şekilde:
Halifax Şubeleri
8 Eylül: Horsham
9 Eylül: Cannock
10 Eylül: Barrow-in-Furness
23 Eylül: Milton Keynes, Woking
24 Eylül: Guildford, Londra (Camden Town)
28 Eylül: Canterbury, Wimbledon, Kuzey Finchley
29 Eylül: Durham, Ealing Broadway
30 Eylül: Basingstoke, Bury St Edmunds, High Wycombe
Lloyds Şubeleri
23 Eylül: Birmingham (Handsworth), Londra Şehri (Whitechapel High Street), Harrow
24 Eylül: Chelmsford
29 Eylül: Carlisle
RBS (Royal Bank of Scotland) Şubeleri
8 Eylül: Milngavie
9 Eylül: Arbroath
10 Eylül: Douglas Kalesi, Motherwell
16 Eylül: Biggar
17 Eylül: Glasgow (Giffnock)