Almanya ve İtalya, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik tekrarlanan saldırıları ve artan jeopolitik türbülansın ardından altınlarını New York dışına taşıma çağrılarıyla karşı karşıya.

BSW partisine katılan eski Die Linke milletvekili Fabio De Masi, Financial Times'a verdiği demeçte, "çalkantılı zamanlarda" daha fazla altının Avrupa'ya veya Almanya'ya taşınması için "güçlü argümanlar" olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVLERİNE SAHİP 3 ÜLKE

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Almanya ve İtalya, sırasıyla 3.352 ton ve 2.452 tonluk rezervleriyle ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ulusal altın rezervlerine sahip. Her ikisi de saklama kuruluşu olarak Manhattan'daki New York Merkez Bankası'na büyük ölçüde güveniyor ve külçelerinin üçte birinden fazlasını ABD'de depoluyor. FT'nin hesaplamalarına göre, ABD'de depolanan altının piyasa değeri 245 milyar doların üzerinde.

Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği'nin önde gelen eski muhafazakâr milletvekillerinden Peter Gauweiler, Bundesbank'ın ülkenin altın rezervlerini koruma konusunda "kestirme yollara sapmaması gerektiğini" vurguladı.

Gauweiler FT'ye verdiği demeçte, "Altının yurtdışında depolanmasının son on yılda daha güvenli ve istikrarlı hale gelip gelmediği sorusunu ele almamız gerekiyor" dedi ve jeopolitik risklerin dünyayı daha güvensiz hale getirmesi nedeniyle "bunun cevabının apaçık ortada olduğunu" sözlerine ekledi.

Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği hem Almanya hem de İtalya'nın maliye bakanlıkları ve merkez bankalarına mektuplar göndererek politika yapıcıları altınlarının saklayıcısı olarak Fed'e olan güvenlerini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

TAE Başkanı Michael Jäger FT'ye yaptığı açıklamada, "Trump'ın Federal Rezerv Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmesinden büyük endişe duyuyoruz. Bizim tavsiyemiz Alman ve İtalyan altınını eve getirerek Avrupa merkez bankalarının herhangi bir zamanda bu altın üzerinde sınırsız kontrole sahip olmasını sağlamaktır" dedi