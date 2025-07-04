Süper Lig’de transfer sezonu başlarken, üç büyükler orta saha transferi için karşı karşıya gelmişti.

Thomas Partey'in takviyesi için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girerken Ganalı yıldızın başı büyük derde girdi.

6 FARKLI SUÇLAMA

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesinin sona eren Ganalı orta saha oyuncusu, beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Partey'nin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Önceliğimiz şikayette bulunan kadınlara destek olmaya devam etmek. Bu olaydan etkilenen ve bilgi sahibi olan herkesin savcılıkla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu soruşturma ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz."