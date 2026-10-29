Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matvey Kislyak, Türkiye'den gelebilecek tekliflere ilişkin konuştu. 21 yaşındaki futbolcu, kulübünün onay vermesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Kislyak, adının Türkiye ile anılmasından haberdar olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Okuyorum. Bana her gün yazıyorlar. Üç kulüp: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mesaj isteklerine bakıyorum, üçü de var."

'KULÜBE GELEN HER TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Kislyak'a, yazın Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelmesi ve CSKA'nın da onay vermesi durumunda bunu değerlendirip değerlendirmeyeceği soruldu. Genç futbolcu, "Evet, zaten CSKA'yla birlikte kulübe gelen her teklifi değerlendiriyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yaz üç kulübün de transfer listesinde yer alan Kislyak için transfer konusunda ciddi bir adım atılmamıştı.

CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2024'te A takıma yükselen Kislyak, kariyeri boyunca 156 maçta 28 gol ve 33 asist kaydetti. Bu sezon ise takımıyla 15 maçta süre aldı ve 3 asist yaptı.