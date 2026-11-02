Bankalardaki gerçek kişilere ait mevduat hesaplarında altının ağırlığı illere göre değişiklik gösteriyor. BDDK verileri doğrultusunda, şirket ve yurt dışı yerleşik hesapları hariç tutularak yapılan hesaplamada, 81 ilin tasarruf mevduatı içindeki altın oranları belirlendi. Eylül sonu sonuçlarına göre Malatya zirvedeki yerini korurken, Karabük ve Kütahya ilk üçte yer aldı.

BİREYSEL BİRİKİMDE ALTIN ORANI EN YÜKSEK 10 İL

Bireysel tasarruflar içinde altının en çok tercih edildiği ilk 10 şehir ve oranları şöyle sıralandı:

Malatya: Bireysel altın hesapları 36,21 milyar liraya ulaştı. Toplam 96,37 milyar liralık tasarrufun yüzde 37,57'sini altın oluşturdu.

Karabük: 34,45 milyar liralık tasarruf mevduatının 12,79 milyar lirasını altın hesapları meydana getirdi; oran yüzde 37,13 oldu.

Kütahya: Kentteki 53,75 milyar liralık bireysel mevduatın 19,62 milyar lirası altın hesaplarında toplandı; pay yüzde 36,51 olarak gerçekleşti.

Çankırı: 22,63 milyar liralık tasarrufun 8,05 milyar lirası altın hesaplarında tutuldu; oran yüzde 35,56 olarak kaydedildi.

Kırıkkale: 28,31 milyar liralık birikimin 9,81 milyar lirasını oluşturan altın hesapları, yüzde 34,64 pay ile ili beşinci sıraya taşıdı.

Elazığ: Tasarruf mevduatı içindeki yüzde 33,74'lük pay ve 21,82 milyar liralık altın büyüklüğü ile altıncı sırada yer aldı.

Rize: Altın hesapları 15,07 milyar liraya çıksa da toplam mevduat artışının etkisiyle altının payı yüzde 33,25'e geriledi ve il yedinci sıraya indi.

Erzurum: 42,17 milyar liralık tasarrufun 13,90 milyar lirası altın hesaplarında tutulurken oran yüzde 32,97 oldu.

Gümüşhane: 4,86 milyar liralık altın hesabı ile tasarruflar içindeki payı yüzde 32,94'e çıktı ve hazirana göre sekiz basamak yükseldi.

Bilecik: 26,74 milyar liralık tasarrufun 8,68 milyar lirasını altın oluşturdu; yüzde 32,46'lık oranla listeye onuncu sıradan girdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TUTAR YÜKSEK, ORAN DÜŞÜK

Toplam altın mevduatı büyüklüğünde lider konumda bulunan büyükşehirler, tasarruf içerisindeki oran sıralamasında geride kaldı:

İstanbul: 1,33 trilyon liralık bireysel altın hesabıyla tutar bazında birinci olmasına karşın, yüzde 21,57'lik pay ile 58'inci sırada yer buldu.

Ankara: 398,75 milyar liralık altın mevduatının toplam birikim içindeki payı yüzde 24,88 oldu ve kent 37'nci sırada listelendi.

İzmir: 249,06 milyar liralık altın birikimine rağmen yüzde 20,73'lük oranla 62'nci basamakta kaldı.

TÜRKİYE GENELİNDE ALTIN MEVDUATININ SEYRİ

Yurt içinde yerleşik bireylerin bankalardaki toplam altın hesaplarının karşılığı eylül sonu itibarıyla yaklaşık 3,77 trilyon liraya ulaştı.

Altının bireysel tasarruflar içindeki Türkiye ortalaması payı ise hazirandaki yüzde 22,59 seviyesinden yüzde 22,66'ya çıktı. Bu hesaplamalar banka kayıtlarındaki mevduatları kapsamakta olup, sistem dışındaki fiziki altın varlıklarını içermemektedir.