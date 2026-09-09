Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşti. Bu kapsamda servis ücretleri geçen eğitim-öğretim yılına göre İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 oranında arttı.

İSTANBUL'DA EN UZUN MESAFE 93 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen yıllık okul servis ücretleri mesafelere göre şu şekilde sıralandı:

0-1 km: 39.970 TL

1-3 km: 42.804 TL

3-5 km: 46.258 TL

5-7 km: 48.249 TL

7-9 km: 50.868 TL

9-11 km: 58.923 TL

11-13 km: 67.822 TL

13-15 km: 71.239 TL

15-17 km: 76.899 TL

17-19 km: 81.304 TL

19-21 km: 86.515 TL

21-23 km: 90.112 TL

23-25 km: 93.610 TL

BAŞKENT VE İZMİR'DEKİ ÜCRET TARİFESİ

Başkentte 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri:

0-3 km: 27.331 TL

3-6 km: 30.155 TL

6-10 km: 34.785 TL

10-15 km: 40.432 TL (15 kilometreyi aşan her kilometre için ilave 527 TL)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren tarifeye göre servis ücretleri:

0-3 km: 32.850 TL

4-6 km: 40.050 TL

7-10 km: 43.020 TL

11-15 km: 50.940 TL

16-20 km: 61.110 TL

21-25 km: 67.950 TL

26-30 km: 74.880 TL

31-35 km: 78.480 TL

36-40 km: 83.250 TL

EN DÜŞÜK SERVİS ÜCRETİ ANKARA'DA

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, ülke genelinde büyükşehirlerde ücretlerin ortalama yüzde 35-40 bandında arttığına dikkat çekti. İstanbul'daki yüzde 10'luk artışın sebebinin yıl içinde yapılan yüzde 40'lık ara zam olduğunu belirtirken şunları kaydetti:

"Ankara'da oran yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 oldu. Türkiye genelinde illere baktığımızda en düşük servis ücretinin Ankara'da olduğunu görüyoruz."

Gider artışları nedeniyle Ankara'da ilk etapta yüzde 60 zam talep ettiklerini, ardından yüzde 40 üzerinde uzlaştıklarını ancak belediye meclisi kararıyla oranın yüzde 25,49'da kaldığını aktaran Aktürk, korsan servislere yönelik denetimler için yetkililere teşekkür etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığa da değinen Aktürk, "Esnafımız için zor bir yıl olacak ancak bizler Ahi Evran kültürüyle yetişmiş bir esnafız. Başladığımız işi yarı yolda bırakmayız, sezonu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.