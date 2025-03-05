Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürün ve hizmet bedeline peş peşe zamlar yapılırken, işletmeler uzun süredir devam eden fiyat artışlarına döviz kurundaki yükselişleri ve maliyetleri gerekçe gösteriyor.



Buna karşın son zamanlarda döviz tarafında görülen yatay hareketlilik ve enflasyon artış hızındaki düşüşe rağmen, çok sayıda işletme ürünlerine fahiş zamlar yapmaya devam ediyor. Havalimanlarındaki fiyat politikasını fırsat bilen işletmeler, kar marjlarını artırmak için sıra dışı fiyat politikalarına başvururken, bu durumun son örneği Antalya Havalimanı'nda görüldü.





3 ÇAY İÇİN 766 TL HESAP GELDİ



Uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç arkadaş, havalimanında hizmet veren bir işletmeye oturdu. Çay servisinin 'karton bardaklar' ile yapıldığı işletmede, New York ya da Londra'da en pahalı işletmelerin dahi fiyatlarını sollayacak bir adisyon getirildi. İçilen üç bardak çay için 766 TL hesap getirildiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu duruma sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla isyan edildi.



