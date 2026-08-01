CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ile Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ın AKP’ye katılacağı iddia ediliyordu.

AKP'DEKİ İLK POZLAR

CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AKP İstanbul İl Danışma Meclisi'ne katıldı ve bu kare çekildi.

Tuzla AKP İlçe Teşkilatı da "Vakit Tamam Hoş geldin" diye paylaşım yaptı.

ERDOĞAN'DAN 'HOŞ GELDİNİZ' MESAJI

Erdoğan Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"- Bugün büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum.

- AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâfidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var."

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

CHP'den AKP'ye geçen Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye rozetleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de AKP'ye katıldı. Rozetini Erdoğan taktı.

CHP'li Belediye Başkanı tutuklu olan Şile'nin Belediye Başkanvekili Sacit Terzi de AKP'ye katıldı. Rozetini Erdoğan taktı.