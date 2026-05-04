Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde ikamet eden ve üç çocuğuyla yaşayan 25 yaşındaki Kader Acar’dan gece saatlerinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acar'ın eşinin cezaevinde olduğu belirtildi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü olarak buldu.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Acar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.