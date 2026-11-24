Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mehmet Çağlar (74), gelini Nihal Çağlar'ı (43) bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün akşam Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Mehmet Çağlar ile gelini arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Çağlar, Nihal Çağlar'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile bireylerinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuk annesi Nihal Çağlar, kurtarılamadı. Jandarmaya giderek teslim olan Mehmet Çağlar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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