Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararının ardından dev finans kuruluşları analizlerini paylaştı. JPMorgan kararı "şahin" olarak nitelendirirken, Goldman Sachs olası bir faiz artışına, Societe Generale ise uzun süreli bir sabit tutma dönemine işaret etti. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, 2026 yılına dair makroekonomik tahminlerin değişmesine neden oldu.

JPMORGAN: FAİZ İNDİRİMİ PLANI MASADAN KALKTI

JPMorgan, Merkez Bankası’nın son toplantısında verdiği mesajların beklentilerden daha sert olduğunu vurguladı. Banka, politika metninden faiz indirimlerine dair ifadelerin çıkarılmasını, jeopolitik istikrar sağlanana kadar bir indirim planlanmadığının sinyali olarak yorumladı.

Banka analistleri, daha önce öngördükleri 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini geri çekerek, Nisan ayındaki toplantıda faizlerin sabit tutulacağını öngördü. Ayrıca, 22 Nisan'daki toplantıda yeni bir faiz artırımı ihtimalinin de tamamen dışlanmadığı belirtildi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik 2026 yılı beklentilerinde de güncellemeye gitti:

Politika Faizi: %31’den %32’ye çıkarıldı.

Enflasyon: %25’ten %26,4’e yükseltildi.

Cari Açık: Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte 35 milyar dolardan 42 milyar dolara revize edildi.

Büyüme: Sıkı para politikası nedeniyle %4,4’ten %4 seviyesine çekildi.

GOLDMAN SACHS'TAN NİSAN NİSAN AYI İÇİN ARTIŞ UYARISI

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu’daki gerilimin ve enerji maliyetlerinin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Clemens Grafe öncülüğündeki ekonomistler, rezerv kayıplarının artması veya enflasyon baskısının sürmesi durumunda TCMB’nin rotayı yukarı çevirebileceğini belirtti. Banka, 22 Nisan’daki PPK toplantısında 300 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığının bulunduğunu, faiz oranının %40 veya üzerine çıkabileceğini öngördü.

SOCIATE GENERALE: HAZİRAN'A KADAR DEĞİŞİKLİK YOK

Fransız bankası Societe Generale ise daha temkinli bir duruş sergiledi. Bankanın yayımladığı raporda, ana senaryo olarak TCMB’nin politika faizini Haziran ayına kadar sabit tutacağı ifade edildi. Mevcut para politikası duruşunun korunacağını öngören banka, enflasyonun yakından takip edildiğini ve erken bir faiz indiriminin gündemde olmadığını hatırlattı. Banka ayrıca, 2026 sonu enflasyon tahmin bandını %20-%24 aralığına yükseltti.

HSBC, 2026 ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

HSBC, TCMB’nin faiz kararının ardından yayımladığı raporda, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini revize etti. Banka, daha önce %21 olarak öngördüğü rakamı %23 seviyesine yükseltti. Artışın temel gerekçesi olarak ise Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekmesi gösterildi.

Raporda, petrol fiyatları varsayımının varil başına 65 dolardan 80 dolara çıkarıldığı belirtildi. HSBC ekonomistleri, akaryakıt fiyatlarındaki artışın hükümetin vergi düzenlemeleriyle sınırlı bir etki yaratacağını, ancak emtia kaynaklı yükselişin gıda fiyatları üzerinden daha belirgin bir dolaylı etki doğuracağını vurguladı.

TCMB'NİN PARA POLİTİKASI DURUŞU DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda TCMB’nin para politikası yaklaşımı da değerlendirildi. Banka, enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda politika faizini sıkı tutma taahhüdünü sürdürdüğünü açıkladı. HSBC, yerleşik olmayan yatırımcı çıkışlarının azalması ve döviz rezervlerindeki istikrarın sağlanması hâlinde, TCMB’nin 2025’in ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü.