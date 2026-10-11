Televizyon ekranlarında cumartesi akşamı yayınlanan dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Başkalarının Hayatı ve Mercan Köşk'ün izlenme oranları, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde sıralamayı belirledi. Peki, 10 Ekim 2026 reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde Güller ve Günahlar gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Gönül Dağı ikinci, Başkalarının Hayatı ise üçüncü sırada yer aldı. Mercan Köşk listenin 14. basamağında kendine yer buldu.

Güller ve Günahlar

Gönül Dağı

Başkalarının Hayatı

Mercan Köşk

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde de zirve değişmedi. Güller ve Günahlar ilk sıraya yerleşirken Başkalarının Hayatı ikinci oldu. Gönül Dağı dördüncü sırada kalırken Mercan Köşk 16. sırada yer aldı.

Güller ve Günahlar

Başkalarının Hayatı

Gönül Dağı

Mercan Köşk

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde Güller ve Günahlar birinciliği bırakmadı. Başkalarının Hayatı ikinci sırada yer alırken Gönül Dağı dördüncü oldu.

Böylece Güller ve Günahlar, 10 Ekim Cumartesi reytinglerinde Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye yerleşti.