Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlattı.

TEKNİK TAKİP 4 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 4 ay süren teknik takipte şüphelilerin, araçlarını satmak isteyen kişilerle iletişime geçerek kendilerini noter görevlisi olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemeleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerde, şüphelilerin son 9 ay içerisinde banka ve finans hesaplarında yüksek tutarlı işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ordu merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 52 şüpheli gözaltına alındı.

19 TUTUKLAMA 6 ADLİ KONTROL

Şüphelilerin ev ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 28’i serbest bırakıldı, 24’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.