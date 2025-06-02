A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ABD'ye giden aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.

Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dâhil edildi."

ABD YOLCULUĞU BAŞLADI

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden özel uçakla ABD'nin Boston kentine hareket eden A Milli Futbol Takımı kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Teknik ekip ve futbolcular, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.

3-6 Haziran tarihlerinde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın Foxborough kentindeki tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek A Milli Futbol Takımı, 6 Haziran'da kara yoluyla ABD maçının oynanacağı Hartford'a gidecek. Aynı gün teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta ABD ile karşılaşacak.

8 Haziran Pazar günü Meksika ile oynanacak karşılaşma için hava yoluyla Kuzey Carolina'ya gidecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşıp müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.