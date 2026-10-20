Yemen’in Şebve vilayetinde hükümete bağlı güvenlik ve polis birimlerinin personel yetiştirdiği Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi, Husilerin saldırısına uğradı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, saldırının üç balistik füzeyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şebve Valiliği, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti. Son açıklamayla birlikte can kaybının 73’e yükseldiği duyuruldu.

KAYIP 14 KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Şebve Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Avad Muhammed bin el-Vezir’in saldırıda yaralananların sağlık durumunu ve tedavi süreçlerini yakından takip ettiği belirtildi.

Vali ve yerel yetkililerin katıldığı toplantıda sunulan rapora göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e yükselirken, kayıp 14 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

YARALILARIN TEDAVİS MASRAFI KARŞILANACAK

Şebve Valisi Vezir, yaralıların sağlık durumlarının yakından izlenmesi ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin gecikmeden sağlanması için koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.

Vezir ayrıca, tedavi altındaki yaralıların tüm masraflarının yerel yönetim tarafından karşılanacağını ve gerekli sağlık hizmetlerinin sunulacağını ifade etti.

Yemen’deki iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede devam eden çatışmalar, sivil halk ve güvenlik güçleri üzerindeki etkisini sürdürüyor.