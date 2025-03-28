Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına üç gün üst üste zam haberleri gelmişti. Bunların ilki 25 Mart Çarşamba günü benzin zammı ile yaşandı.
25 Mart Çarşamba günü benzinin litresine 1 lira 51 kuruş zam geldi.
26 Mart Perşembe motorine 1 lira 42 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
27 mart Perşembe günü LPG fiyatlarına gece yarısı 65 kuruşluk zam yapıldı.
Peki, 28 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları (28 Mart 2025)
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 46.83 TL
LPG: 28.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.57 TL
Motorin: 46.71 TL
LPG: 27.59 TL
Ankara
Benzin: 47.29 TL
Motorin: 47.57 TL
LPG: 28.09 TL
İzmir
Benzin: 47.65 TL
Motorin: 47.93 TL
LPG: 28.04 TL