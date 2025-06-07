CHP’li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın, eski ülkü ocakları başkanı olduğunu belirten İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “Ali Sukas’ın hırsız olduğu yerde ben Türkiye’de temiz adam tanımıyorum” dedi.

Türkkan: Bir hafta önce bu haldeydi.

HANGİ ADALET?

Ali Sukas’ın Alparslan Türkeş’in en sevdiği ocak başkanlarından biri olduğunu da belirten Türkkan şunları söyledi:

“Hitler’in temerküz kampında gönderilen mahkumlar gibi sıraya dizilmiş, etrafında polisler olan bir belediye görevlilerinin fotoğrafıyla, videosuyla uyandım. Onların en başında bulunan Ali Sukas, Ağaç A.Ş Genel Müdürü. Harama, helale o kadar dikkat eder ki. Ali Sukas’ın üç günde saçları bembeyaz olmuş. Bir hafta önce görüştüm; saçlarından beyaz ya vardı ya yoktu. Bugün o polis koridoru altında Ali Sukas’ın saçlarını gördüm; bembeyaz olmuş. Böyle bir suçlamayı kendine zül addetmiş. Bunların olduğu bir ülkede hangi adaletten bahsediyorsunuz siz?”