Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yeni bir ifşa listesi yayımladı. Açıklanan listede, süt ürünlerinden baharata, et ürünlerinden bala kadar çok sayıda üründe halk sağlığını tehdit eden hilelere rastlandı.

Bakanlığın ifşa ettiği firmalar arasında en dikkat çekenlerden biri de 3 harfli market raflarında sıkça yer alan LİO marka zeytinyağı oldu.

TANINMIŞ ZEYTİNYAĞINDA HİLE!

Denetim sonuçlarına göre, LİO markasına ait 2 litrelik "natürel sızma zeytinyağı" ürününde kalite düşüklüğü ve karışım tespiti yapıldı. Ürünün, Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Yiğit Zeytincilik Gıda Tarım Taşımacılık İnşaat ve Malzemeleri Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretildiği belirtildi.

Bakanlık denetim ekipleri, yapılan analizlerde LİO marka zeytinyağının natürel sızma standartlarını karşılamadığını ve içerisine daha düşük kaliteli yağların karıştırıldığını ortaya koydu. Bu durum, özellikle tüketicilerin doğal ve katkısız ürün beklentisini boşa çıkarıyor. Aynı listede ayrıca farklı firmalara ait zeytinyağı, tereyağı, bal ve baharat ürünlerinde de benzer tağşiş vakalarına rastlandı.

Tüketicilerin güvenilir markaları tercih etmesi ve özellikle ürün etiketlerini dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, hileli gıda ile mücadelede denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtiyor.

İŞTE GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ