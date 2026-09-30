Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tarladan sofraya kadar uzanan süreçte denetimlerini sürdürüyor. Marketlerin sebze ve meyve reyonlarında gerçekleştirilen kontrollerde alınan numuneler analiz edilirken, bir zincir marketin reklamı da Reklam Kurulu'nun incelemesine takıldı.

ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden birine ait şubelerde farklı ürün gruplarından toplam 56 taze meyve ve sebze numunesi aldı.

Yapılan incelemelerde 7 domates ve 8 biber numunesi olmak üzere toplam 15 üründe pestisit aktif maddelerine rastlandı.

PESTİSİT TESPİT EDİLDİ AMA LİMİT AŞILMADI

Analiz sonuçlarında tespit edilen pestisit kalıntılarının, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde belirlenen sınırların altında kaldığı belirlendi. Bu nedenle söz konusu ürünlerin analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olduğu bildirildi.

REKLAMDAKİ İFADE CEZAYI GETİRDİ

Üç harfli marketlerden biri olan firmanın reklamlarında ise ürünlerde "Pestisit tespit edilmedi" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.

Reklam Kurulu, analizlerde pestisit aktif maddelerinin tespit edilmiş olmasına rağmen bu ifadenin kullanılmasının tüketicide ürünlerin hiç pestisit içermediği yönünde bir algı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

MARKETE 1 MİLYON 83 BİN LİRA CEZA

Kurul, reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık taşıdığına karar verdi.

Bu kapsamda zincir markete, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık gerekçesiyle 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uygulandı.