Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç il için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

'MUĞLA İÇİN TURUNCU, İZMİR VE AYDIN İÇİN SARI UYARI'

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var.

‘SEL, SU BASKINI VE HORTUMA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM’

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim”

PAZARTESİ VE SALI ŞİDDETLİ OLACAK

Yağışların pazartesi ve salı günleri şiddetli olması bekleniyor.