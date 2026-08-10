Karadeniz’e kıyısı bulunan Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda denize girişler yasaklandı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlar dışında denize girmek yasak kapsamına alındı.

SAKARYA’DA TÜM SAHİLLER KAPATILDI

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oldu. Kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda ilçelerdeki tüm sahillerde denize girişlere izin verilmedi. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.

KOCAELİ’DE SINIRLI İZİN UYGULAMASI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, cankurtaran hizmeti bulunan ve yasak uygulanmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla belirlenen alanlar içinde denize girilmesi gerektiği belirtildi.

DÜN DE YASAK UYGULANMIŞTI

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde önceki gün de elverişsiz şartlar nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girişlere izin verilmemişti.

DÜZCE’DE TÜM PLAJLARDA YASAK

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oldu. İlçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri sahillere kırmızı bayrak çekerek vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.