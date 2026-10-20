İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada, İstanbul, Burdur ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında görevdeki ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital verileri, banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını inceledi.

Ekiplerin tespitlerine göre şüphelilerin Bank Asya hesaplarında şüpheli olarak değerlendirilen tarihlerde bakiye artışları ve örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri bulunuyor. İncelemede, gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık arama kayıtları da ele alındı.

Emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla kimlik ve adresleri belirlenen şüpheliler, yakalanmalarının ardından işlemleri için emniyete götürüldü.