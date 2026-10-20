Mersin merkezli üç ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Malatya ve Adıyaman'da 21 ev ve 9 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 Nisan'dan itibaren teknik ve fiziki takip yapıldı. Operasyon, Başsavcılık koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ton 650 kilogram nargile tütünü, 759 kilogram kıyılmış tütün, 130 kilogram paketlenmiş tütün, 83 paket kaçak sigara ve çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.