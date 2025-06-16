Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında “masör” adı altında çalışan kadınların yüksek para vaadiyle fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, üç ilde teknik ve fiziki takip başlatıldı.
10 farklı masaj salonuna eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.