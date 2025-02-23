Yoğun kar yağışı Türkiye'nin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor.

Karadeniz'de üç ilin valisi peş peşe tatil haberlerini duyurdu.

Samsun ve Giresun il genelinde, Kastamonu'nun ise Devrekani, İnebolu, Küre, Doğanyurt, Pınarbaşı ilçelerinde okullar 24 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Giresun

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Samsun

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu'nun Devrekani, İnebolu, Küre, Doğanyurt, Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.