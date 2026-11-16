İstanbul merkezli üç ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 13'ünün tutuklanmasına, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Anadolu Yakası'nda eylemlerde bulunan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Eylemler arasında iş yeri ve araç kurşunlamalarının da bulunduğu belirtildi. ÜÇ FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR Teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, üçü cezaevinde bulunan toplam 34 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu, 28 şüpheli gözaltına alındı. Firari üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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