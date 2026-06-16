İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporları üzerine harekete geçti. Raporda, aynı şirketin müteahhitliğini üstlendiği 4 ayrı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, söz konusu yapılarda ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi. Buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine ait bu yapılar için “yapı kullanım izin belgesi (iskan)” düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Giresun ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, belediye çalışanları, inşaat firması yetkilileri ve yapı denetim şirketi personelinin de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.