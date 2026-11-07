İstanbul merkezli Kayseri ve Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 82'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirtilen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında üç ilde belirlenen 65 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDELER VE İKİ RUHSATSIZ TÜFEK BULUNDU

Adreslerdeki aramalarda 123,5 gram AM-2201, 122,94 gram eroin, 83,44 gram metamfetamin, 38,6 gram sentetik kannabinoid, 26,8 gram esrar, 21 gram skunk, 63 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde içerikli 43 peçete, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

DHA'nın haberinde operasyonlarda 85 şüphelinin gözaltına alındığı, mahkemenin ise 82 şüpheliyi tutuklayıp 6 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı belirtildi. Ancak bu iki kararın kapsadığı toplam 88 kişi, haberde verilen gözaltı sayısıyla örtüşmüyor.