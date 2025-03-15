Resmi Gazete'de yayınlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na göre deprem bölgesindeki Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan öğretim üyelerine ödenecek geliştirme ödeneği oranında artış sağlandı. Bu illerdeki akademisyenlerin geliştirme ödeneği 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu’nun çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla deprem bölgelerinden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan öğretim üyelerine ödenecek geliştirme ödeneği oranında artış sağlandı. Bu illerdeki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine geliştirme ödeneği, 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak.

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ödenecek geliştirme ödeneği, 18 ay süreyle yüzde 250 oranında uygulanacak.