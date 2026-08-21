GÜNDEMAR Araştırma’nın temmuz ayı araştırmasında, olası Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın bulunması halinde seçmenlerin tercihleri ölçüldü.

28-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, 60 ilde 2 bin 300 kişinin katılımıyla yapıldı. Katılımcılara, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Erdoğan’ın karşısında sırasıyla Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın bulunması halinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.

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Araştırmada “kararsız”, “fikrim yok” ve “protesto” yanıtları hesaplama dışında bırakıldı. Yavaş’ın oy oranı yüzde 60,17, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 39,83. Özel’in oy oranı yüzde 58,73, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 41,27 olarak ölçüldü. Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 57,47 oy oranına ulaştı. Erdoğan ise 42,53’te kaldı.